Прикордонники Одещини затримали підозрюваного в тероризмі

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, затримання відбулося в пункті пропуску «Станиславка», під час оформлення пасажирів рейсового автобуса Mercedes, який прямував з районного центру Котовськ Одеської області в місто Рибниця (Молдова).

«Прикордонники звернули увагу на чоловіка з георгіївською стрічкою на грудях. Встановлено, що він є громадянином України і постійно проживає в Молдові», - відзначили у відділі. Крім того, з'ясувалося, що молодий чоловік провів певний час на території окупованого Криму і на сході країни – на території, підконтрольній терористичним організаціям.

В результаті подальших проведених фільтраційних заходів у даного громадянина виявлений мобільний телефон з відео - і фотоматеріалами, які вказують на його причетність до сепаратистської діяльності нак званої "ДНР". Також чоловік при собі мав кілька карток мобільних операторів РФ.

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Затримана особа в установленому порядку передали співробітникам СБУ для з'ясування всіх обставин.

Як раніше повідомляв УНІАН, одеські правоохоронці спростовують інформацію про нічних вибухи в центральній частині міста.