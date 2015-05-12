У Станиці Луганській та ближніх селах немає світла та води, зник мобільний зв'язок

Сьогодні після 15-ї години в Станиці Луганській та ближніх селах зникло світло. Рубильник вимкнули на окупованому боці – Станично-Луганський район єдиний, який отримує електроенергію з Росії через окуповану територію, повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Як зазначається в повідомленні, енергопостачання здійснюється по резервній лінії відтоді, як бойовики перебили основну. На прохання пояснити, чому зникло світло, на окупованому боці заявили, що робиться якийсь ремонт, а коли його закінчать, невідомо. Зараз у райцентрі та прилеглих селах немає не тільки електроенергії, але й центральної води та мобільного зв’язку.

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«Раніше в Станиці вже неодноразово вимикали світло з усіляких приводів, а іноді взагалі без причини, - повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Москаль. – Хоча Україна справно платить за російську електроенергію. Очевидно, проти нас намагаються розв’язати комунальну війну, від якої нікому немає користі, зате страждають прості люди».

Москаль також зазначив, що 90 відсотків видобутої на контрольованій Україною території Луганщини води, ми постачаємо на окуповану територію, в тому числі в Луганськ.

«І не отримуємо за цю воду ні копійки, зате зазнаємо величезних збитків, які обраховуються сотнями мільйонів гривень на рік. З того боку проти нас розв’язують комунальну війну», - підкреслив Москаль.