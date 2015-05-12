У Донецькій області вибухнув легковий автомобіль: загинув чоловік

Про це повідомляє прес-служба донецького облуправління МВС.

На місці працює слідчо-оперативна група Селидівського міськвідділу, вибухотехніки. За попередніми висновками, автомобіль був пошкоджений зсередини через вибух невстановленого предмета.

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Як повідомив Олексій Борковець, начальник Селидівського міськвідділу міліції, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Гірник розташований за 20 кілометрів від Донецька і Пісків.