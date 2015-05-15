Україна і Польща обмінялися документами часів Другої світової війни

20:43, 15 травня 2015
Суспільство
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Архіви СБУ та Польського Інституту національної пам'яті обмінялися документами. Українська сторона передала понад 6,5 тис. електронних копій матеріалів.

Украина и Польша обменялись архивніми документами времен Второй мировой воінй / Wikipedia / Olek Remesz

Про це повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на Центр досліджень визвольного руху. Українська сторона передала понад 6,5 тисячі електронних копій матеріалів про розстріли польських військовополонених у 1940 році в Старобільську Луганської області, документи про провідних діячів ОУН і командирів УПА, про радянську диверсійну групу «Арсенал», що діяла проти польської Армії Крайової.

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А Польський інституту національної пам’яті передав Україні копію кримінальної справи керівника німецької окупаційної адміністрації в Україні райхскомісара Еріха Коха.

Українські і польські дослідники готують серію науково-документальних видань «Польща та Україна у 30-х – 40-х роках XX століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб». У рамках цього проекту і відбувся обмін архівними документами. На сьогодні видано 8 томів документів українською і польською мовами, до друку готується наступна книжка.

«Це видання буде присвячене боротьбі органів безпеки Польської Народної Республіки проти структур українського підпілля у 1944-1947 роках», – наголосив директор архіву СБУ Ігор Кулик.

За його словами, в Україні розпочинається процес виведення історичних архівів з-під контролю спецслужб.

Минулого місяця Верховна Рада України ухвалила закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років.

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