Міноборони проводить розслідування після оприлюднення відео з солдатської їдальні

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

"Для ретельної перевірки інформації, що була викладена на сторінці інтернет-сайту «Цензор-нет» щодо неякісного харчування військовослужбовців у військовій частині у смт Гончарівськ, Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак призначив службове розслідування. На місце події направлена комісія, до складу якої увійшли представники Військової служби правопорядку, тилу Збройних Сил України, волонтери Міноборони України. Її очолюють заступник Міністра оборони України та заступник начальника Генерального штабу", - сказано в повідомленні відомства.

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У Міноборони запевнили, що в разі підтвердження оприлюднених в ЗМІ фактів, винуватці будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

Слід зазначити, що Цензор.НЕТ 17 травня розповсюдив раніше оприлюднене відео, в якому мобілізований блогер і журналіст В'ячеслав Поєздник показує свою вечерю і скаржиться на неякісне харчування у своїй частині.