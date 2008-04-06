Ісламський фінансовий сектор зростає разом з цінами на нафту

Національний банк Кувейту (NBK), третій за величиною на Близькому Сході, має намір відкрити в Швейцарії приватний банк для людей, які сповідують іслам, пише видання The Financial Times. Цей банк працюватиме відповідно до законів ісламу (шаріату).

Національний банк Кувейту планує відкрити халяльний банк спільно з однією із фінансових структур Саудівської Аравії. Назва банку-партнера поки що не уточнюється. Керівництво NBK вже подало заявку до регулюючих органів Швейцарії. Для того, щоб успішно відкрити банк у Швейцарії, NBK і його партнерові необхідно одержати дозвіл регулюючих органів не тільки Швейцарії, а й Кувейту і Саудівської Аравії.

Ісламський фінансовий сектор зростає з кожним роком. Його обсяг в з літа 2007 року, згідно з оцінкою рейтингового агентства Moody`s, збільшився на 20 відсотків до 500 мільярдів доларів. Це було викликано зростанням цін на нафту і, відповідно, зростанням економік ісламських країн - постачальників нафти.

Ціни на нафту з 2002 року зросли з 30 доларів за баррель до 100 доларів. При цьому економіки Бахрейна, Кувейту, Омана, Саудівської Аравії, Катару та Об`єднаних Арабських Еміратів зросли більш ніж удвічі.

Зазначмо, що західні фінансові структури також зацікавлені в наданні послуг мусульманам. У січні 2007 року британський банк Lloyds TSB створив халяльні рахунки, які одержали назву Nostro. Кошти на новому типі рахунків не приростатимуть відсотками, а самі рахунки не підтримують послугу овердрафту. За законами шаріату, мусульмани не можуть пускати гроші під проценти або брати їх у борг.

Лента.ру