Сесія міськради Одеси дозволила взяти кредит у ЄБРР

Сесія Одеської міської ради дала дозвіл комунальному підприємству «Теплопостачання Одеси» на отримання кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку в розмірі 21,9 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, позика буде спрямована на реконструкцію міської системи теплопостачання.

Договором між ЄБРР і мерією передбачається, що кредит надійде двома траншами. Сума першого – 9,7 млн. євро, термін погашення – 7 років з моменту підписання угоди. Сума другого траншу з терміном погашення 13 років – 12,2 млн. євро.

Тіло кредиту і відсотки по ньому погашатимуться за рахунок господарської діяльності КП «Теплопостачання Одеси». Міськрада виступає гарантом у забезпеченні позики.

Сесія також дозволила КП «Одесфарм» одержати позику в АКБ «Імексбанк» для реалізації міської програми «Домашня аптека». Сума кредиту – 50 тис. грн.