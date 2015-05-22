Нова патрульна поліція може розпочати роботу вже в кінці червня
12:04, 22 травня 2015Суспільство
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14 червня 2 тисячі співробітників патрульної поліції завершать навчання і будуть готові розпочати виконання своїх професійних обов'язків.
Патрульна поліція може вже незабаром розпочати свою роботу / Фото УНІАН
Патрульна поліція може приступити до виконання своїх функцій вже наприкінці червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказала перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе.
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За її словами, 14 червня 2 тис. співробітників патрульної поліції завершать навчання і будуть готові розпочати виконання своїх професійних обов'язків.
Водночас Згуладзе зауважила, що через деякі організаційні моменти початок роботи нових патрулів може бути відкладено на один-два тижні.
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