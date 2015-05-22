Волинські шахтарі припинили акцію протесту після отримання зарплати

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Незалежної профспілки гірників ДП “Передпускова дирекція шахти №10 ”Нововолинська” Василь Прадід, «шахтарі нарешті домоглися свого».

Сьогоднішня акція протесту, яка тривала з 10 до 17 години, дала свої результати. О 19 годині на мобільні телефони шахтарів надійшли СМС- повідомлення про надходження заборгованої зарплати з січня по квітень 2015 року.

«Тож на сьогодні держава повністю розрахувалася з шахтарями, - зазначив Прадід, і додав, що «гірники все-таки очікували, що окрім заборгованості надійдуть ще й від уряду гроші і на добудову шахти №10».

Як повідомляв УНІАН, у Волинській області працівники шахти «Нововолинська №10» перекрили трасу Ковель-Жовква-Львів, вимагаючи виплати заборгованості із зарплати.

Читайте такожШахтарі на Західній Україні перекрили міст, вимагаючи виплати зарплат (фото)За словами голови Незалежної профспілки гірників ДП “Передпускова дирекція шахти №10 ”Нововолинська” Василя Прадіда, сьогодні о 10.00 шахтарі знову вийшли на трасу Ковель-Жовква-Львів зі сторони Іваничівського району і перекрили рух транспорту. Більше ста людей постійно рухаються пішохідним переходом і кожні 15 хв. пропускають легкові автомобілі та рейсові автобуси.

«Поки грошей не буде на наших рахунках, тобто поки не прийдуть відповідні СМС-повідомлення на наші мобільні, ми будемо перекривати трасу. Нам не платять із січня по квітень, заборгували вже більше 12 млн грн. Ми повідомили про акцію Іваничівську РДА, районну міліцію, все відбувається мирно», - заявив Прадід.

За словами голови профспілки, якщо гроші за вихідні не надійдуть, гірники у понеділок відновлять акцію протесту.