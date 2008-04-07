Роль сексу, алкоголю і наркотиків у житті учнівської молоді. Прес-конференція

10 квітня о 12-00 відбудеться прес-конференція на тему: “Ранній вік початку статевого життя, алкоголізація та вживання наркотиків - сучасні поведінкові тренди учнівської молоді України” Учасники: Джеремі Хартлі, Представник ЮНІСЕФ в Україні; Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім.О.Яременка, представники МОН, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України, МОЗ України. Соціологічне опитування “Здоров’я та поведінка молоді, що навчається” було проведене Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка за підтримки ЮНІСЕФ в Україні в 2006 році, в рамках відповідного міжнародного проекту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), здійсненного у 41 країні Європи та Північної Америки. (прес-центр Український час, Український Дім, вул..Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефон: 8050 442 55 06.