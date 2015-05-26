70% поляків виступають проти запровадження в Польщі євро - опитування

Кількість супротивників запровадження в Польщі єдиної європейської валюти зросла до рекордного рівня - 70% громадян.

Про це свідчать дані опитування польської компанії CBOS, опубліковані tvn24bis.pl.

"Проти запровадження євро виступають не лише частіше, але також у більш категоричній формі", - зазначають автори дослідження.

Більшість із понад 1 тис. опитаних у квітні поляків вважають, що владі країни не варто поспішати з приєднанням до єврозони, разом із тим підтримують цю ідею лише 25%.

У CBOS нагадали, що найвища підтримка запровадження євро в Польщі була зафіксована в січні 2002 року, за два роки до приєднання країни до Євросоюзу, тоді цей крок підтримували 64% опитаних.

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Критики ідеї запровадження єдиної європейської валюти в Польщі переконують, що це призведе до втрати частини суверенітету держави й підвищення цін, у той час, як прихильники запевняють, що це полегшить роботу бізнесменів і зменшить курсові ризики.

Польща зобов'язалася запровадити євро, підписавши договір про вступ до Євросоюзу, але цей документ не визначає конкретні терміни запровадження єдиної європейської валюти.

Водночас для запровадження євро польська влада має виконати низку умов, серед яких утримання стабільних цін, встановлення бюджетного дефіциту не вище 3% ВВП і держборгу - не більше 60% ВВП.

Опитування було проведено CBOS 16-22 квітня 2015 року. Всього було опитано 1027 осіб.