В Україні через негоду залишилися без електропостачання 167 населених пунктів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без електропостачання залишилися 45 н.п. у Львівській області, 38 – у Волинській, 28 – у Житомирській, 19 - у Тернопільській, 15 – в Івано-Франківській, 8 – у Київській, 7 - у Дніпропетровській, 5 – у Черкаській та 2- у Кіровоградській.

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До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, напередодні синоптики пообіцяли Києву грози з градом і шквали, фахівці Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликали жителів Києва бути обачними та не виходити надвір без нагальної потреби.

У Закарпатській області ДСНС оголосило штормове попередження та прогнозувало підвищення рівня води у річках на 1,5 метра через сильні опади.

В першій половині дня 27 травня синоптики прогнозували по області сильні дощі, місцями дуже сильні дощі, грози.