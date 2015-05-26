Закарпаття попередили про загрозу паводку через шторм

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України у Закарпатській області з посиланням на Закарпатський центр з гідрометеорології.

Як йдеться у повідомленні, вночі та в першій половині дня 27 травня по області очікуються сильні дощі місцями дуже сильні дощі, грози.

Під час грози, за даними гідрометцентру, спостерігатиметься шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду.

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Також, за даними ДСНС, з огляду на опади з другої половини дня 26 травня та протягом 27 травня на річках Закарпатської області очікується відновлення підвищення рівнів води на 0,5 – 1,5 м.

«У місцях проходження локальних злив, на малих водотоках можливі швидкоплинні підвищення рівнів води та формування селевих потоків», - додали в управлінні ДСНС України у Закарпатській області.