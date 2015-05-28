Суд у справі Кернеса знову перенесли, наступне засідання відбудеться через місяць

Київський районний суд Полтави призначив наступне засідання суду у справі обвинуваченого у викраденні і побитті євромайданівців мера Харкова Геннадія Кернеса на 3 липня.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, захист Кернеса попросив додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи.

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Зокрема, адвокат Олександр Русін заявив, що не зміг ознайомитися з усіма матеріалами кримінальної провадження і передав судді клопотання про перенесення дати розгляду справи на інший термін. Його підтримали інші адвокати Кернеса, які також заявили, що не мали можливості повністю ознайомитися з матеріалами справи.

Потерпілі та прокурор вважають дії адвокатів захисту затягуванням процесу.

Однак суд вирішив задовольнити клопотання, призначивши дату наступного засідання на 3 липня.

Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Кернеса і двох його охоронців (Віталія Блинникова та Євгена Сміцького) підозрюють у викраденні і побитті учасників євромайданівців у березні минулого року.

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2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.