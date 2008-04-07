Губернатор Сумщини: я вдячний, що дізнався про звільнення не з преси

Звільнений сьогодні з посади голови Сумської обласної державної адміністрації Павло КАЧУР заявляє, що президентський указ про його відставку не був для нього несподіванкою, але причини звільнення йому невідомі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Сумах.

П.КАЧУР підтвердив інформацію, що минулої п`ятниці був на зустрічі у глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ, де його ознайомили із перспективою появи у понеділок, 7 квітня, відповідного указу.

«Сьогоднішнє рішення Президента не було для мене несподіванкою. Я вдячний колегам із його Секретаріату, що дізнався про своє звільнення особисто, а не із преси. Я вдячний і Президентові за те, що свої знання і професійний досвід міг застосувати у роботі на Сумщині. А укази глави держави я ніколи не коментував, а тільки виконував. Хоча реально – я не знаю причини звільнення», - сказав П.КАЧУР.

Також він заявив, що залишатиметься у лавах політичної партії «Народний Союз Наша Україна», бо там почесним головою є Президент України.

Крім того, екс-губернатор сказав, що 4 квітня йому повідомили про підготовку двох указів стосовно нього - про звільнення та призначення на нову посаду, але П.КАЧУР, за його словами, сам відмовився від запропонованої роботи.

«Поки що візьму паузу, тиждень відпочину, але довго без роботи не буду. Я гравець на довгі дистанції, і питання працевлаштування для мене критично не стоїть. І вже завтра до мене почнуть надходити нові пропозиції», - сказав колишній керівник області.

Також екс-губернатор повідомив, що у нього «дружні особисті стосунки з Миколою ЛАВРИКОМ», якого Президент України призначив сьогодні виконувачем обов`язків голови Сумської ОДА.

«Я від`їжджаю із Сумщини із сумом... Де б я не був, де б не працював - завжди підставлятиму своє плече Сумщині», - сказав П.КАЧУР.

Сьогодні ж о 18-й год. П.КАЧУР попрощався з апаратом ОДА та отримав у подарунок ікону й картину з пейзажем одного із куточків Сумщини.

Водночас М.ЛАВРИК у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив, що представлення його активу області як в.о. голови Сумської ОДА відбудеться 8 квітня о 12-й. год.

Як повідомило УНІАН джерело в ОДА, завтра представляти М.ЛАВРИКА може приїхати до Сум глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА або його заступник Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.