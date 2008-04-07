Губернатор Сумщини: я вдячний, що дізнався про звільнення не з преси
... а причин і досі не знаю
|Павло КАЧУР
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Сумах.
П.КАЧУР підтвердив інформацію, що минулої п`ятниці був на зустрічі у глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ, де його ознайомили із перспективою появи у понеділок, 7 квітня, відповідного указу.
«Сьогоднішнє рішення Президента не було для мене несподіванкою. Я вдячний колегам із його Секретаріату, що дізнався про своє звільнення особисто, а не із преси. Я вдячний і Президентові за те, що свої знання і професійний досвід міг застосувати у роботі на Сумщині. А укази глави держави я ніколи не коментував, а тільки виконував. Хоча реально – я не знаю причини звільнення», - сказав П.КАЧУР.
Також він заявив, що залишатиметься у лавах політичної партії «Народний Союз Наша Україна», бо там почесним головою є Президент України.
Крім того, екс-губернатор сказав, що 4 квітня йому повідомили про підготовку двох указів стосовно нього - про звільнення та призначення на нову посаду, але П.КАЧУР, за його словами, сам відмовився від запропонованої роботи.
«Поки що візьму паузу, тиждень відпочину, але довго без роботи не буду. Я гравець на довгі дистанції, і питання працевлаштування для мене критично не стоїть. І вже завтра до мене почнуть надходити нові пропозиції», - сказав колишній керівник області.
Також екс-губернатор повідомив, що у нього «дружні особисті стосунки з Миколою ЛАВРИКОМ», якого Президент України призначив сьогодні виконувачем обов`язків голови Сумської ОДА.
«Я від`їжджаю із Сумщини із сумом... Де б я не був, де б не працював - завжди підставлятиму своє плече Сумщині», - сказав П.КАЧУР.
Сьогодні ж о 18-й год. П.КАЧУР попрощався з апаратом ОДА та отримав у подарунок ікону й картину з пейзажем одного із куточків Сумщини.
Водночас М.ЛАВРИК у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив, що представлення його активу області як в.о. голови Сумської ОДА відбудеться 8 квітня о 12-й. год.
Як повідомило УНІАН джерело в ОДА, завтра представляти М.ЛАВРИКА може приїхати до Сум глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА або його заступник Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.