Бойовики заявили, що не платитимуть шахтарям на Луганщині зарплату через брак коштів – АП
14:59, 31 травня 2015Суспільство
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Ватажки "ДНР" оголосили про відсутність коштів для погашення заборгованності для виплати заробітної плати шахтарям ДП "Донбасантрацит" у м. Красний Луч Луганської області.
REUTERS
Про це повідомив речник АП з питань АТО Олександр Мотузяник, пише Українська правда.
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Як відомо, "Донбасантрацит" було захоплено бойовиками у 2014 році.
"Підприємство забезпечувало роботою 4 тисячі працівників, але тепер усі вони будуть звільнені. Це вкотре підтверджує неспроможність бойовиків робити щось інше окрім пограбування та мародерства на загарбаних територіях", - зазначив Мотузяник.
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