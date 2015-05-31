Бойовики заявили, що не платитимуть шахтарям на Луганщині зарплату через брак коштів – АП

14:59, 31 травня 2015
Суспільство
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Ватажки "ДНР" оголосили про відсутність коштів для погашення заборгованності для виплати заробітної плати шахтарям ДП "Донбасантрацит" у м. Красний Луч Луганської області.

REUTERS

Про це повідомив речник АП з питань АТО Олександр Мотузяник, пише Українська правда.

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Як відомо, "Донбасантрацит" було захоплено бойовиками у 2014 році.

"Підприємство забезпечувало роботою 4 тисячі працівників, але тепер усі вони будуть звільнені. Це вкотре підтверджує неспроможність бойовиків робити щось інше окрім пограбування та мародерства на загарбаних територіях", - зазначив Мотузяник.

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