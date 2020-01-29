Як журналісти декомунізували ресторан у Прилуках

Пообідати, відпочити чи провести корпоратив в інтер’єрі з радянською символікою, з портретами радянських диктаторів Леніна і Сталіна ще буквально кілька днів тому мали можливість усі відвідувачі ресторану «Хрущовка» у Прилуках на Чернігівщині. Попри те, що в Україні відбулася декомунізація і діє відповідний закон, який передбачає повну заборону використання символіки часів СРСР, зображень партійних і радянських керівників, ресторан роками продовжував працювати у звичному оздобленні.

Втім, містяни і гості міста, судячи із фотографій у соцмережах, не дуже переймалися ідеологічною атмосферою закладу, а розважалися та відпочивали.

За словами місцевих мешканців, ресторан «Хрущовка» працює вже майже десять років. Раніше він належав до однієї з мереж, потім змінив власників і концепцію. Його пов’язують із родиною депутата Чернігівської обласної ради від Радикальної партії Олега Авер’янова. Місцеві говорять, що після розлучення і поділу майна, ресторан «відійшов» його колишній дружині Євгенії. Нині заклад дуже популярний серед молоді, є центром вечірньої молодіжної тусовки. Представників середнього і старшого віку серед відвідувачів «Хрущовки» значно менше. Саме цим, можливо, варто пояснити байдужість відвідувачів до стилістики ресторану.

До речі, на туристичних чи гастрономічних сайтах про «Хрущовку» пишуть як про заклад, в якому можна відчути ностальгію за минулим, а також обіцяють, що «повне повернення у ту епоху подарує їжа, приготована за рецептами минулих років – м’ясні й рибні страви, салати, десерти і навіть напої». Серед відгуків є захоплення атмосферою ресторану, увагою до деталей, дуже продуманим інтер’єром.

«Портрети Леніна, Сталіна та совкові прапори. Так виглядає ресторан «Хрущовка» у невеликому містечку на Чернігівщині – Прилуках.

На досить специфічну ідейну обстановку ресторану звернули увагу небайдужі відвідувачі. «Портрети Леніна, Сталіна та совкові прапори. Так виглядає ресторан «Хрущовка» у невеликому містечку на Чернігівщині – Прилуках. Цікаво, якби десь був ресторан зі свастикою та портретами Гітлера, як довго він би проіснував?», - написав на своїй сторінці у мережі Facebook громадський активіст, керівник ГО «Світанок» Вадим Поздняков.

Його допис поширив чернігівський журналіст Віталій Назаренко, зауваживши: «Прилуки, у вас під боком ДНР?».

Врешті, темою зацікавилися й столичні журналісти. Кореспондентка «1+1» Наталія Нагорна, знімаючи сюжет, викликала до закладу харчування поліцію, вказавши на грубе порушення законодавства про декомунізацію, чим дуже здивувала місцевих копів.

Однак поліція відреагувала на виклик та прозвітувала про відкриття кримінального провадження «за фактом використання в інтер’єрі одного з ресторанів Прилук радянської символіки та портретів комуністичних лідерів». «Інформація щодо неправомірних дій надійшла до Прилуцького відділу поліції 24 січня. Заявниця повідомила про порушення законодавства про декомунізацію, а саме, що в одному із закладів міста була розміщена комуністична символіка», - йдеться у повідомленні сектору комунікацій ГУ НП в області.

Цікаво, що приблизно два роки тому про декомунізацію ресторану нагадували з Українського інституту національної пам’яті.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Цікаво, що приблизно два роки тому про декомунізацію ресторану нагадували з Українського інституту національної пам’яті. Його представник у Чернігівській області Сергій Бутко розповів, що на відповідний лист про порушення закону навіть отримав відповідь від керівництва закладу. Ресторан обіцяв виправитись, однак обіцянки не додержав.

На думку Бутка, основний цинізм «Хрущовки» у тому, що там проводилися дитячі і молодіжні, сімейні заходи. Тож, виходить, що «вони пропагували комуністичну імперію».

Чи є межа між порушенням закону і концепцією закладу? На думку Бутка, навіть якщо б власники позиціонували себе як ресторан-музей, це було би порушенням закону про декомунізацію. Адже за музейним законодавством, музей передбачає експозицію із відповідними поясненнями й інформацією.

Втім, доки Інститут національної пам’яті лише збирався діяти, журналістка просто викликала поліцію та надала розголосу цій історії. І сталося диво – на другий день після сюжету «Хрущовку» декомунізували.

Ірина Синельник