Консул Чехії пояснив, як українцям отримати мультивізу на 5 років

Чеська республіка прийняла односторонні заходи щодо подальшого спрощення візової процедури для громадян України, йдеться у листі завідувача Консульським відділом Павла Пешека, адресованого кореспонденту DT.UA.

"За умови надання копій попередніх використаних віз (хоча б одна одноразова короткострокова віза, видана будь-якою країною шенгенської зони) заявник може подати заяву на багаторазову короткострокову шенгенську візу терміном на один рік", - йдеться в листі.

Також повідомляється, що використана багаторазова віза на один рік дає можливість подати заяву на візу терміном на 2 роки, і термін наступної візи вже може становити 5 років. Отже, виходячи з практики Консульського відділу в Києві при прийнятті рішення про надання багаторазової візи, в більшості таких випадків (до 90%) громадянам надаються мультивізи мінімально строком на 1 рік, і нерідко з більш тривалим терміном до 5 років. У Консульському відділі в Києві практично не використовується практика надання короткострокових багаторазових віз із скороченим терміном.

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Таку політику проводить також сусідня Словаччина. Консульства в Києві та Ужгороді набагато частіше, ніж польські, видають п'ятирічні візи громадянам України з позитивною візовою історією. Після першої поїздки в країну, яка видала п'ятирічну візу (Чехію або Словаччину) власник цієї мультивізи може протягом строку її відвідати всі країни Шенгенської зони, в тому числі і Польщі.

Популяризація інших, крім польських, віз Шенген - це одне із завдань, яким займаються активісти соціальної кампанії "П'ятирічні візи для українців і білорусів". Мета цієї ініціативи - домогтися від польських консульств і візових центрів більш масової видачі п'ятирічних віз, що може розвантажити великі черги за польською візою. МЗС Польщі в цілому погоджується з цими пропозиціями, міністерство видало консульствам відповідні рекомендації, але вони виконуються лише частково. У цій ситуації активісти закликають звернути увагу на те, що інші країни Центральної та Східної Європи більш охоче видають багаторічні візи українцям і білорусам і в їх консульствах немає таких великих черг - це стосується, зокрема, консульств Чехії, Словаччини, Словенії, Литви і Латвії.