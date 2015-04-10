Українцям почали видавати більше шенгенських мультивіз - МЗС

МЗС України відзначає позитивну динаміку оформлення шенгенських віз громадянам України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, суттєвим результатом застосування Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз (чинна з 1 липня 2013 року) стало відчутне збільшення у 2014 році питомої ваги виданих багаторазових віз строком дії від 1 до 5 років. Частка оформлених українцям багаторазових віз досягла 52,4% (39% у 2013 році).

У 2014 році відбулося суттєве збільшення кількості виданих багаторазових віз переважною більшістю держав-членів Євросоюзу, серед яких Грецією - на 25%, Литвою, Нідерландами і Португалією – на 20%, більш як 10 державами ЄС - понад 10%.

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Багаторазові візи, видані консульськими установами Польщі та Нідерландів, становили близько 70% виданих віз, Словаччини - 75%, Литви - 82%, Словенії - 94%.

Кількість візових відмов окремих держав-членів у 2014 році зменшилась удвічі порівняно з 2013 роком: Латвії – з 0,6% до 0,2%, Литви – з 1,1% до 0,6%, Словенії – з 2,4% до 1,6%, Чехії з 4,4% до 1,9%.

Кожна третя шенгенська віза у 2013-2014 роках була видана громадянам України безоплатно. Загальна кількість виданих українським громадянам віз становила 1,36 млн.

МЗС відзначає прогрес в імплементації положень Угоди про спрощення оформлення віз переважною більшістю дипломатичних установ країн ЄС в Україні протягом 2014 року. Випадки неналежного виконання положень Угоди окремими консульським установами країн ЄС фіксувалися, але вони вже не носили системного характеру, підтвердженням чого є істотне зменшення кількості скарг громадян на порушення положень Угоди, які надходять до МЗС.

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«При цьому ми свідомі, що проблеми, пов’язані з необхідністю отримання шенгенських віз, можуть повністю зникнути лише після запровадження Європейським Союзом для наших громадян безвізового режиму короткострокових поїздок. До цього моменту МЗС України продовжуватиме реагувати на всі факти порушень прав громадян України, а також штучних ускладнень при оформленні шенгенських віз, одночасно доводячи відповідну інформацію до відома Європейської комісії», - зазначають у міністерстві.