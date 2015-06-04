Все йде до того, що Росія збирається віддати Савченко - адвокат

Один з адвокатів народного депутата України Надії Савченко Ілля Новіков заявляє, що останнім часом слідство у її справі різко прискорилося.

Про це він сказав в інтерв'ю «Новой газете».

«Треба сказати, що слідство останнім часом підганяє само себе. Наприклад, коли ми говорили слідчим, що не можемо приїхати, ми зайняті, у нас інші справи, слідчий до нас сам приїжджав і привозив на підпис папірці, бо йому потрібно було обов'язково цього ж дня відзвітувати»,- сказав Новіков.

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За його словами, слідство різко прискорилися ще до того, як були затримані силами АТО в Луганській області російські спецназівці - сержант Олександр Александров і капітан Євген Єрофеєв. Адвокат пояснює це тим, що «була дана команда». «Мабуть, вже прийнято рішення якомога швидше провести суд і після суду домовлятися на рівні дипломатії», - сказав Новіков.

Він також вважає, що все йде до того, що Росія збирається «віддати Савченко». «За моєю сьогоднішньою оцінкою, швидше йде до цього, тому що ніяких бонусів від того, що її тримають тут, Кремль не отримує. А все, що потрібно в сенсі громадської думки, вони досягнуть тим, що її засудять. А після того, як її засудять, жодної користі вона приносити не буде, а приносити незручності буде, тому що тиск з боку європейців за її звільнення буде лише наростати», - сказав Новіков.

На питання, який строк суд може призначити Савченко, Новіков відповів: «Абсолютно спокійно може бути 13-16 років. Я б хотів наголосити, що це той рідкісний випадок, коли ми не збираємося в принципі працювати в площині покарання, і нам абсолютно не цікаво, яка там буде цифра».

За словами Новікова, адвокати Савченко своє завдання в суді бачить у тому, щоб «показати всім, як ішло слідство, от просто вивернути всю цю білизну навиворіт, лайном назовні», а також набрати додаткові очки підтримки Савченко за межами Росії.

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

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24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб та незаконному перетині кордону.

21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив: «Попереднє слідство завершено. Далі ознайомлення за ст.217 КПК РФ. Ознайомлення з 24 томами, наданими слідством, займе приблизно півтора місяці. Потім обвинувальний висновок, попередні слухання. Отже, суд може відбутися в серпні». Фейгін зазначив, що Савченко звинувачують за трьома епізодами: пособництво у вбивстві російських журналістів, незаконний перетин кордону Росії, а також замах на вбивство п'яти осіб. Йдеться про громадян, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.