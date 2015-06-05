Порошенко назвав участь у Марші рівності конституційним правом будь-якого українця
13:40, 05 червня 2015Суспільство
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Президент підкреслив, що не бачить жодних підстав для того, щоб хтось перешкоджав проведенню маршу.
Порошенко вважає, що участь у марші рівності це конституційне право будь-якого громадянина / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко вважає, що участь у Марші рівності це конституційне право будь-якого громадянина.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції.
«Стосовно Маршу рівності, я до цього ставлюсь як християнин і як президент-європеєць, і я вважаю, що це поєднувані поняття», - зазначив він.
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«Я не буду в ньому брати участь. Але я не бачу жодних підстав для того, щоб хтось йому перешкоджав, бо це є конституційне право кожного українського громадянина», - додав Порошенко.
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