Міноборони обіцяє покращити харчування військових: у раціоні бійців з’явиться сало та шоколад

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, про це сьогодні під час наради заявив заступник міністра оборони Юрій Гусєв.

«У раціоні бійців з’явиться сало, м’ясо, а не консерви, та навіть шоколад», - сказав він.

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Він також повідомив, що загалом на тилове та матеріально-технічне забезпечення ЗСУ держбюджетом цього року передбачено понад 10 мільярдів гривень із них на харчування — 1,5 мільярда грн.

Станом на 5 червня із зазначеної суми коштів вже укладено 94 відсотки договорів.

Загалом за напрямком матеріально-технічного та тилового забезпечення укладено договорів 61,2 відсотки, ще 38,8 будуть укладені найближчим часом.