Луценко: окуповану частину Донбасу очікує продовольча блокада, українським громадянам варто залишити ці території

Юрій Луценко заявив про намір заблокувати постачання продуктів на окуповані території Донбасу, поки бойовики не звільнять полонених і не припинять обстріл.

Про це повідомляє Новое Время.

"Поки терористи не віддадуть полонених, не припинять обстріл - їжі з нашого боку вони не отримають. Всі наші громадяни, які розуміють цю ситуацію, повинні виїхати на вільну територію України", - закликав він, зазначивши, що жодна сім'я біженців на території Луганської області зараз не живе під відкритим небом.

Депутат наголосив, що перевозити свої вантажі на окуповані території зможуть лише зареєстровані в Україні великі промислові підприємства, які також будуть сплачувати відповідні податки.

"Але вантажі з продовольством, товарами народного споживання на окуповані території Донецької і Луганської області не повинні йти. Це тверде рішення президента", - наголосив Луценко.

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"Зараз бойовики отримують всі продукти з України - напої, консерви, м'ясо та інше. Ціни звичайно вище. Але возять їм продукти українські громадяни, які по дорозі корумпують наші блокпости, які в свою чергу корумпують київське чиновництво", - зазначив народний депутат.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко вважає за необхідне зупинити будь-яке транспортне сполучення з окупованими територіями в Донецькій області.