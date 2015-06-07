Помер один із поранених внаслідок вибуху катера у Маріуполі
У Маріуполі помер один із поранених внаслідок вибуху катера прикордонної служби.
Про це повідомила прес-служба Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області
«В міліцію надійшла інформація про те, що один з шести постраждалих, доставлених в лікарню, помер. Встановлено, що загиблий - не військовослужбовець, а мешканець Маріуполя віком 45 років", - йдеться у повідомленні.
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Пошуки сьомої людини, яка перебувала на борту катера, тривають.
Як повідомляв УНІАН, вдень 7 червня у Маріуполі під час виходу з бухти корабельно-катерної стоянки загону морської охорони за невстановлених причин підірвався прикордонний катер берегової охорони UMC-1000, який патрулював акваторію моря в Приморському районі міста.
За даними Державної прикордонної служби України, на борту катера перебувало 7 військовослужбовців. Шестеро з тих, хто перебував на борту, госпіталізовано до лікарні Маріуполя.
Висловлюється припущення, що катер під час обстеження берегової території натрапив на міну.