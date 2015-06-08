ГПУ: Від початку року за корупцію заарештували 35 військових комісарів

Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник голови Генеральної прокуратури України – головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

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При цьому він повідомив, що загалом в Україні є 426 військових комісарів.

«Це непочатий край роботи. Кожен із них, як і будь-який українець, грішний», − додав представник ГПУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступника голови Шевченківського району затримали під час отримання 73,5 тисяч гривень хабара.