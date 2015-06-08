ГПУ: Від початку року за корупцію заарештували 35 військових комісарів
09:36, 08 червня 2015Суспільство
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За останні п’ять місяців 2015 року 35 військових комісарів було заарештовано за хабарництво.
Матіос: В Україні нараховується 426 військових комісарів / 2000.ua
Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник голови Генеральної прокуратури України – головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
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При цьому він повідомив, що загалом в Україні є 426 військових комісарів.
«Це непочатий край роботи. Кожен із них, як і будь-який українець, грішний», − додав представник ГПУ.
Раніше УНІАН повідомляв, що заступника голови Шевченківського району затримали під час отримання 73,5 тисяч гривень хабара.
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