Названо переможця у конкурсі за посаду начальника порту ”Південний”

Учора під час другого етапу засідання комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника морського торгового порту “Південний” переможцем конкурсу визнаний Юрій КРУК.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, конкурсна пропозиція, надана Ю.КРУКОМ, відповідає завданням щодо очікуваних фінансово-економічних показників діяльності порту.

Наказ про призначення Ю.КРУКА начальником порту “Південний” буде підписаний міністром транспорту і зв`язку України Йосипом ВІНСЬКИМ найближчим часом, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, посада начальника МТП „Південний” була вакантною з 29 грудня 2007 року. Відтоді обов`язки начальника порту виконував Ю.КРУК.

Міністерство транспорту і зв`язку України оголосило конкурс на заміщення вакантної посади начальника морського торгового порту «Південний» 9 січня цього року.

У конкурсі брали участь 4 претенденти.