На військовому аеродромі біля охопленої вогнем нафтобази під Києвом вживають протипожежних заходів

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час спілкування з представниками ЗМІ, повідомляє прес-служба відомства.

«Міністр оборони України Степан Полторак під час перебування на місці локалізації пожежі, що сталася у Васильківському районі Київської області, зазначив, що на військовому аеродромі, який розташований біля місця пожежі, протягом доби вживають різних запобіжних заходів на випадок ускладнення ситуації», - йдеться у повідомленні.

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«Наразі на аеродромі є протипожежний резерв. З боку сховищ, де стоїть пальне, є захисний вал. Техніка для захисту частини перебуває в готовності. Проводяться різні запобіжні заходи, вирубано ліс, підтягуються протипожежні танки на випадок погіршення ситуації», - цитує Полторака його прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.

Недалеко від епіцентру пожежі розташований військовий аеродром, на якому базуються винищувачі Міг-29.