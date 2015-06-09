Розгляд скарги на вирок Пукачу суд переніс на завтра

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий судової колегії Степан Гладій після того, як потерпілий у справі Гонгадзе журналіст Олексій Подольський почав голосно обурюватися на судовому засіданні, не погодившись з рішенням суду, яким йому було вчергове відмовлено у задоволенні клопотання про відвід складу суду.

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За словами Подольського, суд спотворив зміст ухвали, винесеної за його клопотанням, зазначивши, що заява потерпілого стосувалася порушення його процесуальних прав.

“Ви написали те, що не відповідає дійсності”, - голосно заявляв Подольський, - я вас звинувачував у посібництві скоєнню злочинів прокурорами і суддями при розгляді справи Пукача”. Після цього Подольський почав вимагати від суду надати йому певний час для підготовки нового клопотання про відвід, де він має намір “все чітко і детально розписати”.

Після кількох спроб вгамувати Подольського суд погодився з його вимогою і оголосив у судовому засіданні перерву до 10 червня 11.00.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Апеляційний суду Києва відмовив Подольському у задоволенні клопотання про виклик на допит в суд низки українських високопосадовців, включаючи чинного президента та прем'єр-міністра.

Після цього Подольський, який проходить постраждалим у справі Гонгадзе, висунув вимогу про відведення судовій колегії, яка розглядає скаргу на вирок Пукачу.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський.

4 червня Теличенко відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу.

Того ж дня Апеляційний суд Києва за клопотанням Подольського направив до Генпрокуратури для перевірки матеріали щодо можливого тиску на Пукача під час проведення судового слідства у Печерському райсуді.