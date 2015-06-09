Суд відмовив Подольському у виклику на допит у справі Пукача Порошенка, Яценюка і Шокіна

Апеляційний Суд Києва відмовив журналісту Олексію Подольському, який проходить як потерпілий у справі про розгляд скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув`язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, у виклику на допит президента України Петра Порошенка, прем`єр-міністра України Арсенія Яценюка, генерального прокурора Віктора Шокіна, екс-президента Леоніда Кучма, колишнього глави його адміністрації Віктора Медведчука, екс-голови Верховної Ради Володимира Литвина та колишнього народного депутата Григорія Омельченка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні на початку судового засідання головуючий колегії суддів палати з кримінальних справ Апеляційного суду Києва Степан Гладій.

“У задоволенні клопотання Олексія Подольського та його представника в суді Олександра Єльяшкевича відмовити”, - зазначається в ухвалі.

Засідання суду триває.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський.

4 червня Теличенко відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу.

Того ж дня Апеляційний суд Києва за клопотанням Подольського направив до Генпрокуратури для перевірки матеріали щодо можливого тиску на Пукача під час проведення судового слідства у Печерському райсуді.

Потерпілий Подольський попросив Апеляційний суд Києва допитати президента України Петра Порошенка, прем`єр-міністра Арсенія Яценюка та генпрокурора Віктора Шокіна.

Єльяшкевич пояснив, що Порошенка потрібно допитати як свідка у справі, щоб з`ясувати, чи давав він, перебуваючи на посаді секретаря РНБО у 2005 році та на посаді президента, доручення або вказівки правоохоронцям та суду щодо розслідування справи про вбивство Гонгадзе.

Також Подольський просив суд допитати екс-главу Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука, екс-голову Верховної Ради Володимира Литвина, самого Кучму та суддю Печерського райсуду Києва Андрія Мельника, який виносив вирок Пукачу.