Суд направив для перевірки у Генпрокуратуру матеріали щодо можливого тиску на Пукача

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва Степан Гладій, задовольнивши таким чином клопотання іншого потерпілого від дій Пукача Олексія Подольського.

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“Клопотання задовольнити і направити генеральному прокурору для перевірки щодо неправової поведінки судді Андрія Мельника”, - зазначається в ухвалі.

Також суд оголосив перерву в судовому засіданні до 11.00 8 червня.

В ході судового засідання, відповідаючи на запитання суддів, Пукач зазначив, що обмовив себе у питанні способу вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

“Учотирьох ми до цього причетні, але не таким способом, як написано у вироку... Ременя не було”, - заявив Пукач.

Коментуючи журналістам цю заяву Пукача, адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко зауважила, що таким чином він хоче уникнути відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Теличенко подала тоді апеляцію на вирок.

Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський.

Сьогодні, 4 червня, Теличенко відкликала свою апеляційну скаргу на вирок Пукачу.