За Укртелеком почнуть торгуватися з 12 мільярдів?
Уряд розгляне пропозицію ФДМУ
Фонд державного майна України пропонує уряду затвердити початкову вартість акцій «Укртелекому» на рівні 12 млрд. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ФДМУ Дмитро ПАРФЕНЕНКО сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.
«Сьогодні на засіданні уряду буде затверджена початкова вартість пакету акцій. Поки що пропонується стартова вартість - 12 млрд. (гривень - УНІАН)», - сказав Д.ПАРФЕНЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого цього року Фонд держмайна оголосив про початок підготовки до проведення конкурсу з продажу 67,79% пакету акцій ВАТ «Укртелеком» з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону.
При цьому Фонд держмайна запропонував потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакету акцій «Укртелекому».
Уряд раніше заявляв про свої плани провести конкурс з продажу 67,79% ВАТ “Укртелеком” у період з другої декади лютого по грудень 2008 року. Про це йдеться у доповненні до розпорядження Кабміну № 249-р від 6 лютого 2008 року.
Відповідно до оприлюдненої інформації, пакет у розмірі 25% + 1 акція буде закріплено у державній власності.
Як заявляв раніше Д.ПАРФЕНЕНКО, умови продажу повинні бути затверджені урядом на початку березня. За його словами, з питання приватизації підприємства працює окрема група Держкомзв`язку.
«Укртелеком», за рішенням уряду, внесено до списку підприємств, що приватизуються цього року.
Фонд держмайна планував у серпні - грудні 2007 року виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 37,86% акцій ВАТ «Укртелеком». На українських фондових біржах планувалося реалізувати 5% акцій "Укртелекому" по 1%.
У власності держави закріплені 50%+1 акція підприємства.
ВАТ «Укртелеком» (м. Київ) - один з провідних національних операторів зв`язку, є монополістом на ринку фіксованого місцевого зв`язку, займаючи понад 80% ринку і маючи більш ніж 10 млн. абонентів. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету і мобільного зв`язку (ТМ Utel).
Статутний капітал компанії - 4 млрд. 681 млн. 560 тис. грн.