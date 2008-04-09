За Укртелеком почнуть торгуватися з 12 мільярдів?

Фонд державного майна України пропонує уряду затвердити початкову вартість акцій «Укртелекому» на рівні 12 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ФДМУ Дмитро ПАРФЕНЕНКО сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.

«Сьогодні на засіданні уряду буде затверджена початкова вартість пакету акцій. Поки що пропонується стартова вартість - 12 млрд. (гривень - УНІАН)», - сказав Д.ПАРФЕНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого цього року Фонд держмайна оголосив про початок підготовки до проведення конкурсу з продажу 67,79% пакету акцій ВАТ «Укртелеком» з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону.

При цьому Фонд держмайна запропонував потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакету акцій «Укртелекому».

Уряд раніше заявляв про свої плани провести конкурс з продажу 67,79% ВАТ “Укртелеком” у період з другої декади лютого по грудень 2008 року. Про це йдеться у доповненні до розпорядження Кабміну № 249-р від 6 лютого 2008 року.

Відповідно до оприлюдненої інформації, пакет у розмірі 25% + 1 акція буде закріплено у державній власності.

Як заявляв раніше Д.ПАРФЕНЕНКО, умови продажу повинні бути затверджені урядом на початку березня. За його словами, з питання приватизації підприємства працює окрема група Держкомзв`язку.

«Укртелеком», за рішенням уряду, внесено до списку підприємств, що приватизуються цього року.

Фонд держмайна планував у серпні - грудні 2007 року виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 37,86% акцій ВАТ «Укртелеком». На українських фондових біржах планувалося реалізувати 5% акцій "Укртелекому" по 1%.

У власності держави закріплені 50%+1 акція підприємства.

ВАТ «Укртелеком» (м. Київ) - один з провідних національних операторів зв`язку, є монополістом на ринку фіксованого місцевого зв`язку, займаючи понад 80% ринку і маючи більш ніж 10 млн. абонентів. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету і мобільного зв`язку (ТМ Utel).

Статутний капітал компанії - 4 млрд. 681 млн. 560 тис. грн.