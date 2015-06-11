Рятувальники контролюють половину охопленої вогнем території нафтобази під Києвом
11:24, 11 червня 2015Суспільство
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Наразі рятувальники вже контролюють половину території пожежі на нафтобазі під Васильковом Київської області.
Рятувальники контролюють 50% території бази / facebook.com
Про це під час брифінгу на місці подій повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, передає 112.ua.
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"На сьогодні ми вже контролюємо 50% території бази. Вчора було проведено 4 пінних атаки, в результаті яких ми ліквідували загоряння чотирьох ємностей по 800 куб. м", - заявив глава ДСНС.
Станом на вчорашній вечір контролювалася тільки третина території пожежі.
Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в с. Крячки Васильківського району Київської області виникла у понеділок, 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Вогнем були охоплені 16 резервуарів із 17.
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