ДСНС контролює 50% палаючої нафтобази під Києвом, горить ще 3 резервуари.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, сьогодні на брифінгу поблизу місця пожежі нафтобази під Києвом.

«Ситуація щодо ліквідації надзвичайної ситуації знаходиться під повним контролем ДСНС», - заявив він.

Читайте такожКількість загиблих на палаючій нафтобазі під Києвом зросла до 5 осіб - Турчинов«Ми контролюємо вже понад 50% території самої бази. Ви бачите горіння 3 цистерн, і додатково 2 з них горять як гніт, тому існує імовірність локальних вибухів, але вони будуть без негативних наслідків», - додав Чечоткін.