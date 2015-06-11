ДСНС контролює 50% палаючої нафтобази під Києвом, горить ще 3 резервуари
23:01, 11 червня 2015Суспільство
288 0
ДСНС контролює 50% палаючої нафтобази під Києвом, горить ще 3 резервуари.
ДСНС контролює 50% палаючої нафтобази / ГСЧС / facebook.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, сьогодні на брифінгу поблизу місця пожежі нафтобази під Києвом.
«Ситуація щодо ліквідації надзвичайної ситуації знаходиться під повним контролем ДСНС», - заявив він.
Читайте такожКількість загиблих на палаючій нафтобазі під Києвом зросла до 5 осіб - Турчинов«Ми контролюємо вже понад 50% території самої бази. Ви бачите горіння 3 цистерн, і додатково 2 з них горять як гніт, тому існує імовірність локальних вибухів, але вони будуть без негативних наслідків», - додав Чечоткін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter