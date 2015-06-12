В УПЦ МП відкидають звинувачення про те, що їх священники не підтримують українських військових

Українська Православна Церква Московського патріархату молиться за мир і весь народ України, в тому числі і за військових, які, ризикуючи своїми життями, захищають територіальну цілісність нашої держави в конфлікті на Сході країни.

Як повідомляє центр інформації УПЦ МП, на цьому наголошує голова сектора опіки воїнів-інтернаціоналістів та учасників бойових дій Синодального відділу УПЦ МП з взаємодії із збройними силами та іншими військовими формуваннями ієрей В’ячеслав Яковенко.

«Вперше до зони АТО я поїхав у вересні минулого року разом з членами Київської міської спілки ветеранів Афганістану. Ми везли гуманітарний вантаж, зібраний для військових цією організацією. Перед поїздкою мене запитували: «Навіщо вам це треба? У «Айдарі» повно «майданівців»… Більшість з них войовничо налаштовані по відношенню до канонічної Церкви. Може, не варто?». Я відповів на це, що багатьом з воїнів рано чи пізно доведеться дивитися в очі смерті, і особисто для мене важливо, якими будуть їхні останні думки і слова – «та пішли ви всі» або «Господи, помилуй!»…», – розповідає отець В’ячеслав.

За його словами, ця поїздка мала б сенс навіть у тому випадку, якщо у нього на службі був би хоч один причасник. Таких у отця В’ячеслава було шість.

«Не обійшлося і без провокатора. Але в підсумку всі без винятку брали просфори і брали «тройнічкі» – спеціально виготовлені іконки Спасителя, Богородиці та великомученика Георгія, де зі зворотного боку надруковані молитви «Отче наш», «Богородице Діво, радуйся…», молитва про мир і про збереження воїна на полі брані. Після закінчення зібрання та молитви, виходячи з штабу підрозділу я стикнувся з своїм нещодавнім агресивним опонентом. Не міг і, мабуть, не мав права пройти поруч. Почали спілкуватись. Нагадав йому, що, насамперед, Бог – є Любов. За п'ятнадцять хвилин він пробачився, попросив благословення та молитв», – згадує священик.

Отець В’ячеслав розповідає, що він двічі очолював миротворчі духовні місії в зоні АТО, які звершувались за благословенням Предстоятеля УПЦ МП Блаженнішого Онуфрія.

«Кожен з хресних ходів, шляхом від Старобельска до Маріуполя – майже вся зона АТО, більш ніж 700 кілометрів, це молитва і проповідь, спілкування і настанови, котрі для когось можуть бути останніми. Самим тяжким для мене було нести воякам Пасхальну радість у дні Світлої неділі під залпи «Градів» та мінометів, котрі на той час кожен день «утюжили» Широкіно. Спочатку в очах наших захисників був страх, але згодом вони наповнились сподіваннями на ласку Божу і найскоріший мир в країні», – зазначає отець В’ячеслав.

Як повідомлялося, 9 травня голова Синодального відділу УПЦ МП по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин взяв участь у церемонії складення присяги на вірність українському народові військовими окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ.