Українські рятувальники готові допомогти Грузії в ліквідації наслідків стихії - Саакашвілі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.

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"Щойно я говорив з міністром Внутрішніх Справ України Арсеном Аваковим, українська служба з надзвичайних ситуацій готова надати всіляку допомогу уряду Грузії в ліквідації наслідків стихії", - йдеться в повідомленні.

Водночас Саакашвілі висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих.

Як повідомлялося, сильні зливи з градом пройшли в Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплено зоопарк. В результаті повені, за даними ЗМІ, загинули 10 людей.