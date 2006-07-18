Єхануров проти акціонування ГТС

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ не підтримує ідею акціонування газотранспортної системи (ГТС) країни.

"Ми проти такої можливості. Нехай БОЛКІСЄВ говорить про це все, що хоче", - сказав він, коментуючи на прохання РІА «Новости» заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра БОЛКІСЄВА про те, що Україна може повернутися до ідеї вивчення можливості спільного з Росією управління газотранспортною системою країни.

За словами прем`єра, на даному етапі може йтися тільки про пайову участь інвесторів у будівництві нових газопроводів на території України.

"Це можуть бути тільки нові газові нитки, і то, бажано, в бік Туркменістану", - заявив Ю.ЄХАНУРОВ. "До ідеї акціонування ГТС ми можемо повернутися років через 20, але не зараз", - підкреслив він.

Раніше Газпром заявляв про зацікавленість у ряді українських енергетичних активів, зокрема, розподільної мережі. Російський газовий концерн і український уряд обговорювали можливість зниження ціни на газ в обмін на спільне використання ГТС, проте компромісу в цьому питанні не досягли.