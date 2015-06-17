Геращенко: Світова спільнота має відреагувати на порушення міжнародного права при надсиланні в Україну "гумконвоїв" з РФ

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

"Гуманітарні вантажі, що заходять на будь-яку частину території України, мають перетинати кордон у тільки визначених пунктах, на контрольованих частинах кордону, з дотриманням всіх митних і прикордонних процедур і з відповідним оглядом українськими прикордонниками і митниками", - відзначила Геращенко, розповівши, що саме таку позицію України було донесено до ОБСЄ на засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську, а також надано факти постійних порушень з боку Російської Федерації цих міжнародних норм.

Гуманітарні вантажі, що заходять на будь- яку частину територіі Украіни , мають перетинати кордон у тільки визначених пу... Posted by Iryna Gerashchenko on Tuesday, June 16, 2015

"РФ цього тижня готує 30 "ювілейний" конвой на окуповані бойовиками території, а будь-які міжнародні гуманітарні місії мають відбуватися виключно в рамках міжнародного права. А реакція світу на порушення наших кордонів має бути відповідною", - заявила Геращенко.

Читайте такожРосійські вантажівки з "гумдопомогою" привезли на Донбас військові шоломи - прикордонникиЯк повідомляв УНІАН раніше, 11 червня автомобілі 29-ї колони МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу прибули на державний кордон з Україною. За даними російського відомства, на обох пунктах пропуску працюють українські митники і прикордонники, які беруть участь в оформленні вантажів, у пункті пропуску "Донецьк" за митними процедурами спостерігають представники місії ОБСЄ.