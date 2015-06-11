Російський 29-й "гумконвой" прибув на кордон з Україною

Про це з посиланням на МНС РФ повідомляє РИА Новости.

"Частина машин прибули на пункт пропуску "Матвєєв Курган", частина - "Донецьк", де вже почався митний і прикордонний огляди. Після їх завершення дві колони продовжать рух в пункти призначення - Донецьк і Луганськ", - зазначили в МНС РФ.

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За даними російського відомства, на обох пунктах пропуску працюють українські митники і прикордонники, які беруть участь в оформленні вантажів, у пункті пропуску "Донецьк" за митними процедурами спостерігають представники місії ОБСЄ.

Як наголошується, в Донецьк і Луганськ більше 100 автомобілів везуть понад 1000 тонн гуманітарної допомоги. Її основну частину складають продукти харчування і предмети першої необхідності.

Це вже 29-а за рахунком колона МНС з так званою допомогою для Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, зміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляли, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Під виглядом гуманітарної допомоги Росія здійснює постачання військових вантажів.