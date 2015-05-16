ОБСЄ: бойовики визнали, що «путінський гумконвой» привіз їм запчастини до техніки

Бойовики визнали, що в черговому незаконному «гуманітарному конвої» з Росії в четвер, 14 травня, їм доставили запасні частини до техніки.

Про такий вміст трьох вантажівок зі складу «конвою», що прибули до так званого «міністерства надзвичайних ситуацій» угруповання «ЛНР» у Луганськ, повідомив того дня спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні представник складу сепаратистів, де їх розвантажували, повідомляє «Радіо Свобода».

Загалом до Луганська прибуло 39 вантажівок із російськими номерами і з написами «Гуманітарна допомога з Росії». В решті машин, крім перших трьох, за словами сепаратистів, були борошно, пшениця, соняшникова олія і крупи, але спостерігачі не мали змоги пересвідчитися в цьому.

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Українські прикордонники і митники, які чергують у «Донецьку» й «Матвеєву Кургані» для оформлення гуманітарної допомоги в Росії, змушені відмовлятися від такого оформлення через те, що жоден із російських «гуманітарних конвоїв» до захоплених сепаратистами частин Донбасу не був законним.