Українці вважають суд найбільш корумпованою структурою в країні - опитування

Про це свідчать результаті соціологічного опитування, проведеного TNS Online TRACK в травні 2015 року, передає ТСН.

Зокрема, такої думки дотримуються 27% жителів України. Крім судів у ТОП-5 також потрапили міліція, прокуратура, медичні установи та ДАІ, при цьому, майже кожен десятий опитаний вважає, що всі перераховані держструктури однаково корумповані.

У той же час, результати соцопитування показали, що за минулий рік українці частіше давали хабарі в лікарнях та інших медичних установах (84% опитаних), а суд і прокуратура є менш поширеними структурами, де процвітають хабарі.

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Результати дослідження також свідчать про те, що освіта в українському суспільстві сприймається як найменш корумпована структура, але за кількістю хабарів вийшла на друге місце.

Що ж стосується подолання корупції, українці дають неоптимістичні прогнози. Найбільш позитивно українці оцінюють темпи подолання корупції у сфері освіти, а ось судова система знову очолила антирейтинг організацій найменш схильних до викорінення корупції. Крім того, майже половина українців упевнена, що боротьба з хабарництвом буде просуватися повільно або навіть дуже повільно.