Аксьонов нарікає на те, що окупований Крим не може сам забезпечити себе продуктами
Самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов заявляє, що півострів не в змозі забезпечити себе продуктами.
Про це він заявив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, пишуть "Крим.Реалії".
«Ми так чи інакше з материкової частини РФ багато завозимо. Це стосується і будівельних матеріалів, і продуктів харчування. Й імпортних товарів ми майже не отримуємо. У нас закрите залізничне і морське сполучення», – розповів він.
За словами Аксьонова, молочними продуктами кримські підприємства можуть забезпечити лише половину потреб Криму, решта завозиться з материкової частини Росії. Хлібом держпідприємства Криму «закривають» лише 50% потреби, решту виробляють приватні компанії.
Як повідомлялося, Україна досі закриває більшу частину потреби Криму в продуктах харчування.
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Тим часом, за даними самопроголошеного заступника міністра промислової політики Криму Костянтина Равича, сьогодні частка російських товарів у Криму наблизилася до 80%.
«Що стосується поставок з України, то на сьогодні відбувається диверсифікація поставок, і практично вже 80% продукції йде безпосередньо з Російської Федерації, тому від України ми будемо залежати все менше і менше», – сказав Равич на прес-конференції у середині червня.