У Донецьку міліціонери застрелили п`яного, який узяв у заручники двох дівчаток
09:18, 11 квітня 2008Суспільство
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Триває розслідування
У Донецьку вчора ввечері міліціонери застрелили п`яного чоловіка, який узяв у заручники двох дівчаток (10 і 14 років).
Як повідомили УНІАН у міському управлінні міліції, увечері в четвер чоловік влаштував п`яний бешкет і завдав ножове поранення своєму літньому батькові. Після того, як сусіди викликали міліцію, дебошир захопив у заручники двох доньок сусідки.
Звільняючи дітей, міліціонери застрелили чоловіка.
За фактом події триває розслідування.
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