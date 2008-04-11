У Донецьку міліціонери застрелили п`яного, який узяв у заручники двох дівчаток

У Донецьку вчора ввечері міліціонери застрелили п`яного чоловіка, який узяв у заручники двох дівчаток (10 і 14 років).

Як повідомили УНІАН у міському управлінні міліції, увечері в четвер чоловік влаштував п`яний бешкет і завдав ножове поранення своєму літньому батькові. Після того, як сусіди викликали міліцію, дебошир захопив у заручники двох доньок сусідки.

Звільняючи дітей, міліціонери застрелили чоловіка.

За фактом події триває розслідування.