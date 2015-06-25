Окупанти в Криму радіють зливам, які поповнили запаси води на півострові

У Держкомводогоспі окупованого Росією Криму повідомляють, що цього літа півострів забезпечений водою завдяки сформованим погодним умовам.

Можливі ризики в питаннях питного водопостачання кримчан повністю мінімізовані, зазначає Крим.Реалії з посиланням на прес-служба відомства.

Як заявив заступник голови кримського Держкомводгоспу Володимир Лисенко, головні джерела водопостачання на півострові наповнені в необхідному обсязі.

Чиновник зазначив, «якщо в попередні кілька років Криму не вистачало обсягу паводкових вод, цього року паводки виявились дуже інтенсивними».

«Нам вдалось наповнити резервуари завдяки низці відповідних заходів, спрямованих, зокрема, на водопостачання маловодної східної частині Криму», –пояснив він.

Усього в Криму розташовані 22 водосховища загальним обсягом 334,2 млн кубічних метрів, із них 14 водосховищ природного стоку і 8 наливних водосховищ із Північно-Кримського каналу.

Читайте такожОкупанти в Криму визнали українську символіку підставою для застосування сили

У червні на Крим обрушилися сильні зливи, через які на півночі Криму сталося підтоплення будинків і дворів, затопило також окремі райони Сімферополя, в тому числі центр міста. Дощовою водою в столиці Криму змило асфальт.

25-го червня, згідно з інформацією МНС Криму, на півострові також очікують сильні дощі грози, місцями град. Сила вітру складе 15-20 метрів на секунду. Рятувальники попереджають про підйом рівня води в річках.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в березні 2014 року поставки води на півострів припинили.