У 10 українських школах проведуть пілотний проект з реформування освіти

Неурядова організація Центр громадянської освіти (Варшава, Польща) у партнерстві із Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба» за підтримки Польського інституту розпочнуть реалізацію спільного проекту реформування та демократизації освіти у загальноосвітніх школах України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про відповідну ініціативу сьогодні у Києві розповіли представники польського Центру громадської освіти та Всеукраїнської асоціації «Нова доба».

“На початку це буде пілотний проект в Україні, до якого буде залучено тільки 10 шкіл”, - сказала виконавчий директор Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба» Поліна Вербицька.

Директор освітньої польської програми "Класна школа" Агата Лукінська розповіла, що новий проект в Україні буде розрахований для всіх учасників навчального процесу - вчителів, директорів шкіл та учнів з батьками. Метою проекту є запровадження системи змін у шкільну освіту за допомогою нових технологій. Проектом передбачається вибудовування контактів між школами на рівні Європи та світу.

Результатом впровадження даного проекту повинно стати розуміння як для вчителів, так і для учнів, що школа є тим місцем, в якому кожен може і хоче вчитися; щоб школа стала тим місцем, де зростає мотивація учнів для навчання та прагнення до саморозвитку; щоб школа могла формувати засади громадського виховання через розвиток у учнів вміння співпереживання і розуміння потреб інших. Школа повинна сприяти розкриттю учнями своєї неповторності і віри у свої можливості, перебуваючи у гармонійній та довірливій атмосфері. Вона повинна базуватися на сучасних досягненнях науки і техніки, навчати іноземним мовам і розвивати особистісну культуру.

Віце-президент Центру громадянської освіти Алісія Пацевич розповіла, що мова не йде про дублювання польського досвіду в Україні. У десяти обраних школах по всій території України для вчителів будуть проведені тренінги, буде визначено, що необхідно в українських школах запровадити, щоб школи стали більш відкритими для суспільства та щоб активно залучалися до процесів становлення громадянського суспільства в Україні.

На її переконання, підвищенню рівня навчання та рівних можливостей для здобуття освіти також повинна служити зміна шкільної культури, де нудьга та гноблення поступаються доброті та розвитку особистості учнів.

“Ми хочемо розпочати зараз тут, в Україні, цей проект. На даний момент у нас є кошти на 10 шкіл на період чотирьох місяців, і потім ми хочемо розширити цей проект”, - сказала Пацевич, додавши, що заплановано цей проект розвинути на більш широкий національній рівень в Україні.

Директор всеукраїнської асоціації «Нова доба» наголосила на необхідності забезпечення дії інструменту самооцінювання безпосередньо у навчальному закладі, коли учень, вчитель, батьки, директор школи оцінюють діяльність школи, визначаючи проблематику, над якою необхідно працювати і разом у співпраці знаходити її вирішення.

"Я гадаю, що зараз стороннім бути після Майдану неможливо, після другого Майдану. Ми не хочемо, щоб був третій Майдан, ми не хочемо, щоб ця країна десь поверталася, вона вже рухається. Вона обрала свій вектор, вона обрала європейський вектор, і це є надзвичайно важливо", - зазначила Вербицька.

У цьому зв'язку вона наголосила на необхідності пошуку шляхів забезпечення незворотності процесів у країні та одночасно, щоб реалізувати якісне просування у освіті. Вербицька підкреслила, що процес реформування освіти повинен бути цікавим як для вчителів та учнів, так і для батьків.