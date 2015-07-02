На Київщині судитимуть керівника підприємства за розтрату бюджетних коштів на Антимайдан

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, Баришівською міжрайонною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника комунального підприємства Березанської міської ради.

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Посадовець обвинувачується у розтраті коштів комунального підприємства при направленні службового автотранспорту для перевезення людей до Києва для участі в масових заходах на підтримку Антимайдану.

Дії посадовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем). Санкція цієї статті передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Також міжрайонною прокуратурою заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні про відшкодування збитків, завданих внаслідок скоєння кримінального правопорушення.