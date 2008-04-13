Київський УБОЗ передав до суду протокол на двох посадовців мерії

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Києві склали протоколи про порушення ст.5 ч.1 п. «г» Закону України «Про боротьбу з корупцією» стосовно двох посадовців столичної мерії: заступника голови КМДА – начальника Головного фінансового управління виконавчого органу КМДА та в.о. начальника Управління справами виконавчого органу КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, обидва чиновники, будучи уповноваженими на виконання функцій держави, відмовили Головному контрольно-ревізійному Управлінню України у надані інформації.

Обидва адміністративних матеріали направлено до Голосіївського райсуду для розгляду.