В Одесі вирує злива з градом (фото, відео)

17:57, 02 липня 2015
Суспільство
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У четвер в результаті сильної зливи в Одесі підтоплені вулиці, масово падають дерева.

Ливень в Одессе / Таймер

"На Степовий впала велика гілка на дорогу, злегка зачепила хлопця, його витягли і він пошкутильгав далі", — передає місцевий сайт "Таймер" з посиланням на слова очевидців.

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Дощ залив Південну залізницю в районі перетину з Дніпропетровською дорогою. Подекуди рівень води сягав висоти у півметра, тому автомобілістам довелося "пливти" дорогою на своїх транспортних засобах.

При цьому град, який випав у житловому масиві Котовського, досягає розмірів невеликого курячого яйця.

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