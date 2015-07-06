Україна отримає від США 15 мільйонів доларів для організації патрульної поліції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства США в Україні.

Як зазначається у повідомленні, США також підтримують зусилля, що вживаються в Одесі зі створення відкритих, прозорих та підзвітних урядових установ, викорінення корупції і запровадження реформ, необхідних для зміцнення поліції та судової системи, і допомога США буде сконцентрована на таких пріоритетних напрямках як протидія корупції та зміцнення поліцейської служби.

"Одеса перебуває на передній лінії війни України проти корупції, і Сполучені Штати підтримують губернатора Саакашвілі та інших регіональних і місцевих урядовців у їхній роботі з розробки і впровадження важливих ініціатив прозорості, дерегулювання та протидії корупції. Ми фінансуємо антикорупційну ініціативну групу українських і міжнародних експертів при губернаторі і запускаємо нову антикорупційну програму грантів для розширення і поглиблення нашої співпраці з партнерами з громадянського суспільства. У цьому місяці помічник держсекретаря США у справах боротьби з міжнародним обігом наркотиків та правоохоронних питань Вільям Браунфілд відвідає Одесу, щоб підписати угоду про розширення допомоги регіону", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що США надають фінансову підтримку і технічні знання Міністерству внутрішніх справ у його роботі з відбору, навчання й обладнання нової патрульної поліцейської сили для Одеси.

"Патрульна поліція, що замінить ДАІ, буде новою службою першого реагування, покликаною захищати і служити громадянам Одесі. У цьому місяці команда поліцейських з дорожнього патруля Каліфорнії відправиться до Одеси, щоб навчати нових курсантів. Сполучені Штати надають 15 млн доларів на допомогу для організації патрульних поліцейських сил в Одесі, Києві, Львові, Харкові і по всій Україні. Ми також пишаємося співпрацею з Одеським університетом внутрішніх справ у створенні команди фахівців і тренерів, які можуть допомогти поліцейським слідчим у проведенні базових і просунутих кібер-розслідувань", - наголосили в посольстві США в Україні.