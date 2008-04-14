У Києві будуть дощі і грози

Завтра майже по всій території України пройдуть сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра в Україні буде мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів; вдень на Правобережжі помірні дощі, на Одещині, місцями Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині сильні, у Чернівецькій області місцями дуже сильні дощі, на решті території, крім східної частини, невеликий дощ. Вдень в Україні, крім сходу, подекуди грози. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, в Криму окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, на сході до 19°; в Криму вночі 5-10°, вдень 15-20° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

16-17 квітня в Україні мінлива хмарність. Дощі, окремі грози, у східних областях місцями сильні дощі, 17 квітня у західній половині невеликі дощі (у південній частині вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза). У південній частині та східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у східних областях, Криму та Приазов`ї, а 17 квітня і в південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 9-11°; вдень 9-14°, у південній частині місцями 17-20°. В Карпатах дощ з мокрим снігом; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

18- 19 квітня на території України невеликі дощі, в західних, а 18 квітня і в північних областях помірні дощі, лише у південній частині, а 19 квітня і в східних областях без істотних опадів. Температура вночі 3-8° тепла; вдень у західних та північних областях 10-15°, на решті території 13-18°, 19 квітня у південній частині до 22° . В Карпатах дощ з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві 15 квітня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура в Києві вночі 5-7°, вдень 11-13°.

У столичній області також мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 10-15°.

16-17 квітня у Київській області мінлива хмарність. Часом дощ (17 квітня невеликий), подекуди гроза. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

18 квітня у столичному регіоні помірний дощ, 19 квітня місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.