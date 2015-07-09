На будівництва в Криму будуть звозити наркозалежних з усієї Росії

10 липня Національний антинаркотичний союз (НАС) презентує в Сімферополі відповідний проект.

За поданням окупаційної прокуратури "Служба державного будівельного нагляду" скасувала дозвіл на будівництво фітоцентру в селищі Гурзуф. Адміністрація Ялти, в свою чергу, донесла до громадськості думку інвестора і забудовника, повідомляють Новости Крыма.

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«Питання працевлаштування наркозалежних, які пройшли реабілітацію, є ключовим для успішного повернення їх у суспільство. Тим не менше багато професій назавжди закриті для людей, які раніше страждали від залежності. Чинник «соціального клейма наркоманії» також ускладнює процес пошуку роботи для людей, що страждали від залежності», – пояснили в прес-службі союзу.

Національний антинаркотичний союз (НАС) – асоціація, створена для координації діяльності громадських і некомерційних організацій Росії у сфері профілактики поширення наркоманії та наркозлочинності. Союз взаємодіє з Федеральною службою з контролю за оборотом наркотиків, різними органами влади, релігійними, молодіжними, спортивними та іншими організаціями.